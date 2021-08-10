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В Польше участились случаи нападений на центры прививки: Медикам предоставят охрану

Фото из открытых источников

Нападения на пункты прививок за последние недели случались несколько раз

В Польше работники пунктов вакцинации получат статус государственного служащего. В связи с этим правительство повысит безопасность медработников, осуществляющих прививки. Об этом сообщает "Польское радио".

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский предложил увеличить охрану для работников пунктов прививок путем предоставления им статуса государственного служащего.

"Все работники пунктов прививок, особенно тех, что расположены где-то на улицах, рынках, которым непосредственно могут угрожать потенциальные агрессоры, выполняют очень нужную общественную работу", - заявил глава Минздрава Польши.

В Польше нападения на пункты прививок за последние недели случались несколько раз. В Гродзиску Мазовецком антивакцинаторы устроили драку, в Замостье подожгли санэпидемстанцию.

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Ранее сообщалось, что в Украине оснований для запрета выхода на работу невакцинированных педагогов нет. 

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