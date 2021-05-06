В Польше туристов из трех стран обяжут отбывать недельный карантин

Путешественники должны будут пройти карантин, даже если у них отрицательный результат теста на коронавирус

В Польша туристов из трех стран обяжут отбывать недельный карантин, даже если результат COVID-теста у путешественников будет отрицательным. Об этом сообщают " Польские новости ".

Речь идет о туристах из Южной Африки, Индии и Бразилии, прибывших в Польшу. По прибытию они смогут выйти из карантина на основании проведенного теста на коронавирус не ранее, чем через 7 дней после возвращения в страну.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, сообщил, что обязательный карантин для людей, прибывающих из вышеупомянутых стран связан с распространением новых вариантов коронавируса.

"Согласно новым правилам, люди, которые прибывают в Польшу из Южной Африки, Индии и Бразилии, больше не могут быть освобождены из карантина на основании теста, проведенного в течение 48 часов после возвращения в страну. Такая возможность разрешена только через 7 дней", - подчеркнул он.

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Ранее сообщалось, что в Польше зафиксировали первый случай "индийского" штамма коронавируса. В частности, "индийский" вариант коронавируса был подтвержден у польского дипломата, эвакуированного из Индии.