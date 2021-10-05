В Польше супруги устроили резню, во время которой погиб семилетний украинец

Фото из открытых источников

Зато мужчина и женщина с ножевыми ранениями попали в больницу

В городе Тарнув на юге Польши во время семейной ссоры во вторник смертельно ранили ножом 7-летнего мальчика, гражданина Украины. Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на комментарий представителя полиции Тарнова Павла Климека.

"В семейной ссоре принимали участие 27-летний мужчина и 28-летняя женщина – граждане Украины. С ними в квартире, которую они снимали, был семилетний ребенок. Все получили ножевые ранения, в результате ребенок умер”, - прокомментировал он.

Представитель полиции добавил, что врачи пытались спасти жизнь ребенку, но он получил колотые и резаные ножевые ранения, несовместимые с жизнью. Зато мужчина и женщина с ножевыми ранениями попали в больницу. Полицейские ожидают разрешения врачей, чтобы их допросить.

Как отмечается, все указывает на то, что мужчина и женщина являются супругами, поскольку имеют одинаковую фамилию. Полиция уточняет, погибший ли мальчик был их сыном.

Известно, что ссора началась в середине квартиры, впоследствии мужчина с ножевыми ранениями лежал возле дома, а жена, которая тоже имела ранения, убежала к соседям.

Прокуратура начала следствие по этому делу.

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Напомним, ранее в городе Ромны поймали мужчину, который во время семейной ссоры за и нанес телесные повреждения молотком отцу.