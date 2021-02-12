В Польше создали устройство, которое по дыханию больного определяет коронавирус

По словам Дуды, это устройство не имеет аналогов в мире

Президент Польши Анджей Дуда во время презентации прибора, который по дыханию моментального определяет коронавирус Фото: Сайт президента Польши Президент Польши Анджей Дуда во время презентации прибора, который по дыханию моментального определяет коронавирус Фото: Сайт президента Польши

Польская компания ML System представила изобретение, которое анализируя дыхание человека в течение 10 секунд, способно обнаружить COVID-19. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает пресс-служба главы государства.

"Я надеюсь, что это открытие упростит жизнь людям во всем мире", - сказал Дуда.

По словам президента, это устройство не имеет аналогов в мире, поэтому он надеется, что изобретение быстро пройдет клинические исследования и выйдет в массовое производство.

Дуда рассказал, что лично проверился на коронавирус на этом аппарате и получил отрицательный результат.

В свою очередь директор компании-разработчика ML System Давид Цицонь подчеркнул, что использование данного устройства совершит "революцию в борьбе с коронавирусом" и поможет быстро преодолеть пандемию.

К слову, принцип действия изобретения напоминает алкотестер: человек выдыхает воздух в трубку и через несколько секунд на экране появляется результат теста на коронавирус.

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Напомним, ранее в Самаре ученые разработали сервис, который за 10 минут может оценить состояние легких у пациентов, больных коронавирусной болезнью COVID-19.