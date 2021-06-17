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В Польше разоблачили контрабандистов, поставлявших огнестрельное оружие в Украину

Европол

Обвинение предъявили 12 подозреваемым - все граждане Польши в возрасте от 32 до 60 лет

В Польше изъяли около сотни единиц огнестрельного оружия в ходе рейдов против группы контрабандистов, которые поставляли оружие в том числе и в Украину. Об этом сообщила пресс-служба Европола.

Согласно сообщению, оружие было обнаружено в ходе серии обысков домов в Свентокшиском и Лодзинском воеводствах. Обвинение предъявили 12 подозреваемым - все граждане Польши в возрасте от 32 до 60 лет.

Как отмечается, организованная преступная группировка незаконно провозила оружие из Словакии в Польшу, Россию и Украину.

96 изъятых единиц огнестрельного оружия включают револьверы, пистолеты, автоматические винтовки и ручные пулеметы. Также было конфисковано несколько тысяч патронов различного калибра и одну ручную гранату.

Кроме того, во время обысков были обнаружены наличные на сумму более 50 тысяч евро, 14 растений марихуаны и некоторое количество амфетамина.

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Ранее сообщалось, что во Львовской области разоблачили священника, занимавшегося незаконной продажей огнестрельного оружия и боеприпасов, которые он хранил в церкви.

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