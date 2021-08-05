В Польше пьяный украинец напал на соседей с самодельным оружием

Фото из открытых источников

У него в крови обнаружили 2 промилле алкоголя

В Польше пьяный украинец, громко слушавший музыку дома, напал на соседей с самодельным оружием. Об этом пишет inPoland.

Инцидент произошел в городе Гура-Кальвария (Мазовецкое воеводство). 36-летний житель многоквартирного дома громко слушал музыку ночью.

Когда соседи пришли к нему с просьбой сделать потише, тот начал угрожать одному из них убийством. В какой - то момент он схватил самодельное "копье" - соединенные ножи.

Соседи вызвали полицию.

Прибывшие правоохранители обнаружили, что мужчина пьян - у него в крови было почти 2 промилле алкоголя.

Украинца поместили под стражу, его ожидает обвинение в совершении угроз.

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