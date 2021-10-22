В Польше пронеслись сильные ураганы: Погибли четыре человека, среди них украинец

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Также сильные порывы ветра привели к травмированию 13 человек

В Польше пронеслись сильные ураганы, в результате погибли четыре человека, среди которых гражданин Украины. Об этом сообщил "Укринформ".

Как отмечается, наиболее опасная ситуация наблюдалась в Нижнесилезском воеводстве на юго-западе страны, где и были зафиксированы все четыре смертельных случая.

"Недалеко от города Свидник от порыва ветра вылетел в ров автомобиль. На месте погиб 43-летний гражданин Украины. Во Вроцлаве дерево упало на автомобиль, на месте погибли два человека. В населенном пункте Сехнице сильный ветер повредил стену недостроенного здания, под обвалом погиб 55-летний мужчина", - сообщил TVP3.

Кроме этого, по информации Государственной пожарной службы Польши, к вечеру по всей стране, в результате сильных порывов ветра травмировались 13 человек, из них пять спасателей.

Всего в течение дня работники спасательной службы выезжали почти 10 тысяч раз на вызовы, связанные с ударом стихии. А больше всего из них призвали к устранению поваленных деревьев и веток с дорог, а также помощь с поврежденными крышами домов.

Напомним, что ранее в Украине наблюдалось ухудшение погодных условий. В частности, сильные порывы ветра.

Так, они достигали 15-20 м/с, а в Карпатах до 25 м/с (І уровень опасности, желтый).