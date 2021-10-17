В Польше произошло сильное землетрясение

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Магнитуда землетрясения составила 4,2 балла по шкале Рихтера

В Польше 17 октября произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 4,2 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным центра, эпицентр подземных толчков располагался в 32 км к северу от города Легница, в котором проживают 106 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км

На данный момент сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

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Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области утром 12 октября произошло землетрясение с магнитудой 2,0 по шкале Рихтера.