В Польше произошло ДТП с военной техникой: Сгорели танки Т-72М1

Водители двух грузовиков решили поехать в больницу на диагностику

В Польше произошло дорожно-транспортное происшествие вблизи Щецина. В результате аварии произошел пожар, который охватил танки Т-72М1. Об этом сообщает Wszczecinie .

Согласно сообщению, инцидент случился в результате столкновения двух эвакуаторов и платформ, которые перевозили боевые танки Т-72М1. От столкновения возник пожар, который перекинулся на боевую технику.

Кроме того, после аварии прогремело несколько взрывов. Как рассказали спасатели, прибывшие на место, взрывались колеса автомобилей, поскольку танки были без боеприпасов.

"В результате этого инцидента движение на автомагистрали в сторону границы было заблокировано. После того как пожар был ликвидирован, водители двух грузовиков решили поехать в больницу на диагностику", - рассказал пожарный изданию Interia.

Сейчас правоохранители выясняют, что повлекло ДТП, но предварительно известно, что один из прицепов, который ехал впереди, резко затормозил, а другой не успел среагировать и въехал в него.

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Напомним, на днях во Львовской области на трассе Киев – Чоп произошла дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в том числе и автоцистерны, которая перевернулась.