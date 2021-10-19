В Польше произошло ДТП с нелегалами в микроавтобусе: Задержан водитель-украинец

RMF24

Четырех травмированных в результате аварии госпитализированы с травмами головы, ног и груди

В Польше перевернулся микроавтобус, в котором нелегальные мигранты путешествовали к западной границе страны. Об этом сообщает RMF24.

Как отмечается, авария произошла на 122 км автомагистрали А2 за развязкой Бук (Великопольское воеводство).

Перевернулся автобус с чешскими регистрационными номерами, который использовался для доставки товаров и не был приспособлен для перевозки людей.

"Внутри было 15 иностранцев, которые не имели документов", - заявил представитель Великопольской полиции Анджей Боровяк.

Известно, что мигранты были плотно размещены в грузовом пространстве автомобиля. Четырех травмированных в результате аварии госпитализированы с травмами головы, ног и груди.

Сейчас на месте аварии находятся 12 человек, которые путешествовали автобусом. Детей среди них нет.

По предварительным данным, в автобусе перевозили преимущественно граждан Ирака и Турции. Все они хотели попасть в Германию.

Водитель автобуса скрылся с места ДТП, но был задержан. Он является гражданином Украины. Продолжаются поиски еще одного человека.

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Напомним, ранее в Польше вблизи границы с Беларусью задержали гражданина Украины, который перевозил в грузовом микроавтобусе 27 граждан Ирака.