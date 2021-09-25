В Польше произошло ДТП: Погиб украинец

Водитель потерял контроль над транспортным средством

В населенном пункте Лигота Малая вблизи города Олесница на юго-западе Польши случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 30-летний гражданин Украины. Об этом сообщил Naszemiasto.pl.

Как отмечается, водитель потерял контроль над автомобилем марки Renault Scenic, который съехал с дороги и перевернулся.

"По предварительным данным, водитель мог быть непристегнут ремнями безопасности, либо ехал с чрезмерной скоростью", - сообщила представительница полиции из Олесницы Бернардета Питель.

Также Полиция выяснила, что в автомобиле находились еще двое граждан Украины. Однако они не получили значительных травм.

Сейчас правоохранители проверяют информацию, был ли погибший за рулем. Это должны установить эксперты после исследования генетического материала.

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Напомним, что ранее в итоге дорожно-транспортного происшествия в населенном пункте Немглови Лодзинского воеводства в центре Польши погибли двое граждан Украины.

Происшествие произошло 15 сентября после 14 часов по местному времени. На дороге местного значения №707 столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и грузовик Man с прицепом.