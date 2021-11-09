В Польше предположили, что мигранты из Беларуси могут пойти через Украину

Для исключения такой возможности польские власти принимают меры по укреплению всей границы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что мигранты , которые пытаются попасть на территорию страны из Беларуси, могут пойти через Украину. Об этом свидетельствует сообщение в Twitter канцелярии премьер-министра.

"Мы осознаем риск того, что, если эта граница (с Беларусью, - ред.) будет очень плотной, миграционные потоки могут пройти через Украину", - подчеркнул польский премьер.

Он также добавил, что для исключения такой возможности принимаются меры по укреплению границы.

Премьер предположил, что миграционный кризис на границе с Беларусью может затянуться на годы.

"Мы готовимся к долгим месяцам, длинным кварталам, а возможно, к долгим годам борьбы с этой провокацией (Александра, - ред.) Лукашенко", - добавил он.

Моравецкий также отметил, что на границе с Беларусью уже построено 180 километров заграждений и в ближайшее время планируется ускорение строительства новых.

"Мы предприняли законодательные, а теперь и технические меры", - уточнил премьер.

Новости по теме: Нелегальные мигранты прекратили штурмовать линию польской границы со стороны Беларуси

Напомним, ранее мы писали, что у границы с Польшей собралось около 3-4 тысяч нелегальных мигрантов с территории Беларуси. Спецслужбы Беларуси отпугивают людей от попыток вернуться на родину.

Как сообщалось ранее, нелегальные мигранты из Беларуси пытались силой пересечь заграждение на польско-белорусской границе. В результате инцидента частично разрушено заграждение из колючей проволоки.