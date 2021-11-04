В Польше показали, как будет выглядеть постоянный забор на границе с Беларусью

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Длина забора в Подляском воеводстве составит 180 км, а в Люблинском воеводстве, где естественным барьером является Западный Буг, задействуют другие способы укрепления границы

Постоянный забор на польско-белорусской границе планируют построить за шесть месяцев, его высота составит более 5 метров. Об этом рассказал министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский, передает РАР.

В пограничной службе подготовили также визуализацию будущего забора.

Министр отметил, что этот забор будет символом решимости Польши бороться с нелегальной миграцией. "Хочу подчеркнуть, что это миграция не по естественным причинам, как во многих других случаях в мире – из-за природных катаклизмов, политических или вооруженных конфликтов... Мы имеем дело с элементом гибридной войны, которую ведет белорусский режим, чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше и ЕС", – отметил Мариуш Каминский.

Длина забора в Подляском воеводстве составит 180 км, а в Люблинском воеводстве, где естественным барьером является Западный Буг, задействуют другие способы укрепления границы.

Забор будет состоять из основания из стальных прутьев высотой 5 метров, над которыми будет закреплен дополнительный барьер из колючей проволоки. Общая высота конструкции составит 5,5 метра.

Вдобавок, вдоль границы разместят сенсоры движения и камеры, обеспечивающие наблюдение в светлое и темное время суток. Кроме того, отметил министр, к постоянной охране восточной границы привлекут еще 750 пограничников.

Как известно, с лета 2021 года европейские соседи Беларуси, особенно Литва и Польша, страдают от беспрецедентного наплыва нелегальных мигрантов, который они считают гибридной атакой режима Александра Лукашенко.

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Ранее сообщалось, что нижняя палата парламента Польши проголосовала за спецзакон относительно строительства хорошо оборудованного заграждения на внешней границе Польши с ЕС (линия границы с Беларусью, Россией и Украиной).