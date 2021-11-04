В Польше показали, как будет выглядеть постоянный забор на границе с Беларусью
Длина забора в Подляском воеводстве составит 180 км, а в Люблинском воеводстве, где естественным барьером является Западный Буг, задействуют другие способы укрепления границы
Постоянный забор на польско-белорусской границе планируют построить за шесть месяцев, его высота составит более 5 метров. Об этом рассказал министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский, передает РАР.
В пограничной службе подготовили также визуализацию будущего забора.
Министр отметил, что этот забор будет символом решимости Польши бороться с нелегальной миграцией. "Хочу подчеркнуть, что это миграция не по естественным причинам, как во многих других случаях в мире – из-за природных катаклизмов, политических или вооруженных конфликтов... Мы имеем дело с элементом гибридной войны, которую ведет белорусский режим, чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше и ЕС", – отметил Мариуш Каминский.
Длина забора в Подляском воеводстве составит 180 км, а в Люблинском воеводстве, где естественным барьером является Западный Буг, задействуют другие способы укрепления границы.
Забор будет состоять из основания из стальных прутьев высотой 5 метров, над которыми будет закреплен дополнительный барьер из колючей проволоки. Общая высота конструкции составит 5,5 метра.
Wizualizacja zabezpieczenia granicy państwowej przygotowana przez @Straz_Graniczna. #zapora pic.twitter.com/SkktCqShNb— Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) November 4, 2021
Вдобавок, вдоль границы разместят сенсоры движения и камеры, обеспечивающие наблюдение в светлое и темное время суток. Кроме того, отметил министр, к постоянной охране восточной границы привлекут еще 750 пограничников.
Как известно, с лета 2021 года европейские соседи Беларуси, особенно Литва и Польша, страдают от беспрецедентного наплыва нелегальных мигрантов, который они считают гибридной атакой режима Александра Лукашенко.
Ранее сообщалось, что нижняя палата парламента Польши проголосовала за спецзакон относительно строительства хорошо оборудованного заграждения на внешней границе Польши с ЕС (линия границы с Беларусью, Россией и Украиной).