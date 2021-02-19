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В Польше подтвердили первый случай нового штамма COVID-19 из ЮАР

Фото из открытых источников

В Минздраве страны убеждены, что это ускорит распространение коронавируса

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в стране выявили первый случай "южноафриканского" штамма коронавируса. Об этом сообщает Укринформ

"Недавно я получил информацию, что кроме "британской" мутации в Польше появилась также "южноафриканскоая". Первый случай идентифицирован в лаборатории медуниверситета в Белостоке. Этот случай зафиксирован в окрестностях города Сувалки (на северо-востоке Польши, – ред.)", - сказал министр.

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По словам Недзельского, как "британский", так и "южноафриканский" штаммы являются элементами, которые "ускорят пандемические процессы в Польше".

Как отмечается, накануне спикер Минздрава страны Войцех Андрусевич проинформировал, что в Польше на "британскую" мутацию коронавируса приходится 10% из всех случаев инфицирования COVID-19.

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Напомним, ранее власти Польши заявили о начале третьей волны пандемии коронавируса COVID-19 в стране. 

 

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