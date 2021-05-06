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В Польше подтвердили первые случаи "бразильского" коронавируса

pixabay.com

Эта мутация втрое заразнее и может уклоняться от антител

В Польше подтвердили первые три случая заражения "бразильской" мутацией коронавируса SARS-Cov2. Об этом заявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский, сообщает Укринформ

"Сегодня утром мы получили новую информацию о появлении в Польше трех случаев "бразильского" штамма, в Силезском воеводстве", - заявил Недзельский.

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Кроме этого, он уточнил, что удалось взять под контроль ситуацию с появлением ранее двух очагов "индийского" штамма коронавируса, выявленных вблизи городов Варшава и Катовице.

Как отмечается, за минувшие сутки в Польше подтвердили 6 431 случай заражения коронавирусом, умерли 502 человека. Также в стране уже сделали более 12,6 млн прививок, более 3,3 млн человек получили уже две дозы.

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Напомним, ранее в Польше туристов из трех стран обязали отбывать недельный карантин даже если результат COVID-теста у путешественников будет отрицательным.

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