В Польше пассажирский поезд врезался в грузовик и сошел с рельсов, 8 пострадавших
Восемь человек получили травмы
На западе Польши возле Щецина пассажирский поезд на железнодорожном переезде врезался в грузовик и сошел с рельсов, в результате чего восемь человек получили травмы, 39 пассажиров эвакуировали. Об этом сообщает RMF24.
Авария произошла около 6:30 в селе Колбасково в Западнопомеранском воеводстве. Поезд немецкой компании DB Regio следовал из польского Щецина в немецкий Тантов.
По предварительным данным, сигнализация и светофор на переезде предупреждали о приближении поезда, но грузовик все равно выехал на пути и почти успел проскочить переезд. Поезд врезался в ее кузов, после чего два вагона сошли с рельсов.
Водитель грузовика не получил серьезных повреждений и сам вышел из машины. Пострадавшим пассажирам помощь оказали на месте.
Точные обстоятельства инцидента будет выяснять спецкомиссия.
В связи с аварией движение поездов на этом участке остановлено предположительно до позднего вечера, вместо поезда будет курсировать автобус.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, пассажиров эвакуировали, есть пострадавшие.