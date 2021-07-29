В Польше пассажирский поезд врезался в грузовик и сошел с рельсов, 8 пострадавших

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Восемь человек получили травмы

На западе Польши возле Щецина пассажирский поезд на железнодорожном переезде врезался в грузовик и сошел с рельсов, в результате чего восемь человек получили травмы, 39 пассажиров эвакуировали. Об этом сообщает RMF24.

Авария произошла около 6:30 в селе Колбасково в Западнопомеранском воеводстве. Поезд немецкой компании DB Regio следовал из польского Щецина в немецкий Тантов.

По предварительным данным, сигнализация и светофор на переезде предупреждали о приближении поезда, но грузовик все равно выехал на пути и почти успел проскочить переезд. Поезд врезался в ее кузов, после чего два вагона сошли с рельсов.

Водитель грузовика не получил серьезных повреждений и сам вышел из машины. Пострадавшим пассажирам помощь оказали на месте.

Точные обстоятельства инцидента будет выяснять спецкомиссия.

В связи с аварией движение поездов на этом участке остановлено предположительно до позднего вечера, вместо поезда будет курсировать автобус.

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Ранее сообщалось, что на Закарпатье пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, пассажиров эвакуировали, есть пострадавшие.