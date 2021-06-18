live
Новости » Мир Читати новину українською

В Польше обвинили Россию в кибератаке на ряд министров и чиновников

zerohedge.com

Вицепремьер правительства Польши сказал, что соответствующие службы работают над выяснением деталей и сохранением доказательств

Вицепремьер правительства Польши Ярослав Качиньский заявил, что целый ряд польских министров и депутатов подверглись кибератаке со стороны РФ. Об этом сообщает RMF24.

Он отметил, что соответствующая информация была предоставлена Агентством внутренней безопасности и Службой военной контрразведки.

Новости по теме: Российские спецслужбы готовили мощную кибератаку на госорганы Украины

"Важнейшие должностные лица Польши, министры и депутаты подверглись кибератаке... Анализ наших служб и спецслужб союзников позволяет однозначно заявить, что кибератака была совершена с территории Российской Федерации и является масштабной", - подчеркнул Качиньский, который также является председателем Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Он добавил, что соответствующие службы работают над выяснением деталей и сохранением доказательств.

Когда именно была осуществлена кибератака, чиновник не указал.

Новости по теме: Глава Microsoft объявил о наличии доказательств кибератаки России на США

Напомним, ранее хакеры атаковали почту и соцсети главы канцелярии премьер-министра Польши. Он заявил, что неизвестные взломали его личную электронную почту и получили доступ к социальным сетям с целью дезинформации. Чиновник связывает кибератаку с Россией или Беларусью.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Как море: Топ водоемов Украины от водохранилищ до озер, где можно отдохнуть с семьей Между Европой и Азией: Величие империй, архитектурные шедевры и другие причины ехать в Стамбул Странствия по неизведанным уголкам запада Украины: Буйволиные фермы, засекреченные объекты и горные пейзажи Возвращаемся к временам Римской империи: Где, как и за сколько можно отдохнуть в Хорватии в 2021

программы канала ZIK

Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект