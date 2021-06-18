В Польше обвинили Россию в кибератаке на ряд министров и чиновников

Вицепремьер правительства Польши сказал, что соответствующие службы работают над выяснением деталей и сохранением доказательств

Вицепремьер правительства Польши Ярослав Качиньский заявил, что целый ряд польских министров и депутатов подверглись кибератаке со стороны РФ. Об этом сообщает RMF24.

Он отметил, что соответствующая информация была предоставлена Агентством внутренней безопасности и Службой военной контрразведки.

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"Важнейшие должностные лица Польши, министры и депутаты подверглись кибератаке... Анализ наших служб и спецслужб союзников позволяет однозначно заявить, что кибератака была совершена с территории Российской Федерации и является масштабной", - подчеркнул Качиньский, который также является председателем Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Он добавил, что соответствующие службы работают над выяснением деталей и сохранением доказательств.

Когда именно была осуществлена кибератака, чиновник не указал.

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Напомним, ранее хакеры атаковали почту и соцсети главы канцелярии премьер-министра Польши. Он заявил, что неизвестные взломали его личную электронную почту и получили доступ к социальным сетям с целью дезинформации. Чиновник связывает кибератаку с Россией или Беларусью.