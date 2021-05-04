В Польше обнаружили два очага индийского штамма коронавируса

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Их обнаружили в окрестностях Варшавы и Катовице

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил о двух очагах индийской мутации коронавируса. Об этом сообщает RMF24.

"У нас в Польше есть две вспышки индийской мутации коронавирус. В окрестностях Варшавы и Катовице. Уже подтверждены 16 случаев", - заявил министр.

Как он отметил, люди, которые приезжают в Польшу из Южной Африки, Индии и Бразилии, автоматически попадут под карантин.

Также Недзельский объявил о создании специальной группы, которая будет вовлечена в исследования мутации коронавируса. По его словам, изучение новых мутаций коронавирус имеет решающее значение для предотвращения новой волны инфекций.

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Он отметил, что "существует риск и угроза новых мутаций".

"Они могут способствовать следующей волне. Основная задача - построить эффективный механизм отслеживания мутаций Covid-19. Для этого была назначена команда при министре здравоохранения", - добавил он.

Недзельский напомнил, что третья волна инфекций была в значительной степени вызвана распространением так называемой британской мутации коронавирус.

В конце апреля в Индии вспыхнула новая волна коронавируса, с которой медицинская система страны не может справиться. Одной из причин такой вспышки ученые называют новый штамм коронавирус, который имеет двойную мутацию. Первая из мутаций похожа на штамм, ранее обнаруженный в США, а другая похожа на бразильский и южноафриканский варианты.

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Ранее сообщалось, что в Польше зафиксировали первый случай индийского штамма коронавируса. В частности, индийский вариант коронавирус был подтвержден у польского дипломата, эвакуированного из Индии.