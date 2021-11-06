В Польше не будут вводить локдаун: Премьер-министр страны назвал причину
Правительство страны рассматривает различные меры для ограничения распространения коронавируса
В Польше не планируют вводить локдаун, несмотря на увеличение заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий во время посещения больницы во Вроцлаве, передает Wyborcza.
"Мы не рассматриваем локдаун", - подчеркнул он.
Среди причин чиновник назвал протесты недовольных такими мерами, что приводит к росту инфицированных.
Премьер отметил, что правительство страны рассматривает различные меры для ограничения распространения коронавируса.
Однако, по его словам, усиление карантина не стоит на повестке дня.
Глава правительства также рассказал, что, наблюдая за массовыми протестами в других странах, где был введен локдаун, был сделан вывод, что такие ограничения приводят только к росту заболеваемости коронавирусом.
"Поэтому мы пытаемся найти середину, лучшее решение", - подчеркнул премьер, добавив, что правительство делает ставку на вакцинацию от инфекции и расширение мест для пациентов в больницах.