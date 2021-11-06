В Польше не будут вводить локдаун: Премьер-министр страны назвал причину

Правительство страны рассматривает различные меры для ограничения распространения коронавируса

В Польше не планируют вводить локдаун, несмотря на увеличение заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий во время посещения больницы во Вроцлаве, передает Wyborcza.

"Мы не рассматриваем локдаун", - подчеркнул он.

Среди причин чиновник назвал протесты недовольных такими мерами, что приводит к росту инфицированных.