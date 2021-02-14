В Польше нашли обручальные кольца дочери киевского князя Святополка. Фото

На одном из колец кириллицей написано: "Господи, помоги Рабе твоей Марии"

Найденные кольца thehistoryblog.com

В Польше в селе Слушкув археологи раскопали четыре золотых кольца и 6,5 тысяч монет. Археологи предположили, что некоторые кольца могли принадлежать дочери киевского князя Святополка Изяславича. Об этом сообщает The History Blog.

Отмечается, что среди клада было два кольца и два перстня. На одной из них было написано кириллицей: "Господи, помоги рабе Твоей Марии".

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Археологи предположили, что владелицей обручального кольца могла быть жена воеводы Петра Власта. По одной из версий, она была дочерью Святополка Изяславича, великого князя Киевского. Однако, по другой версии — она была дочерью князя Олега Святославовича.

Кроме того, историки предположили, что клад мог быть приданым Марии. А спрятать его могли в 1146 году после начала междоусобиц между наследниками Болеслава III.

Напомним, ранее в Николаевской области археологи раскопали перстень времен Османской империи, который мог принадлежать внуку султана Сулеймана.