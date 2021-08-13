В Польше начинается четвертая волна пандемии коронавируса

Представитель министерства здоровья предостерег, что в течение следующих дней будет больше заражений

Цензор.нет

Представитель министерства здоровья Польши Войцех Андрусевич заявил о четвертой волне пандемии COVID-19 в стране. Об этом сообщает "Польское Радио".

Он указал на то, что за последние недели число заражений увеличивается на 20-30% еженедельно и добавил, что эта тенденция сохранится.

Также Войцех Андрусевич предостерег, что данные о количестве новых инфицированных за сутки 12 августа, которые являются несколько меньшими, "не должны успокаивать". Он подчеркнул, что в течение следующих дней будет больше заражений.

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Как сообщалось ранее, в мире по состоянию на утро 13 августа зафиксировали 206 242 529 случаев заражения коронавирусом. В частности выявлено 4 348 086 смертей, выздоровели 185 096 512 человек.