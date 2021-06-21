В Польше начали вакцинацию бездомных

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На сегодня город Лудзь является одним из первых польских городов, в которых началась акция прививки людей, которые являются бездомными

В Польше начали прививку против коронавируса бездомных однодозовой вакциной фирмы "Johnson & Johnson". Об этом сообщает Польское радио

"Вакцинация проходит на добровольной основе, но призываем всех желающих прийти и сделать прививку против COVID-19. В нашем городе и в других польских городах начались акции вакцинации людей, которые не имеют постоянного места жительства ни медицинского страхования.

Мы поощряем людей, которые находятся в приютах, приходить и вакцинироваться.

Зато есть большая группа людей, которые не ночуют в приютах, и нам очень важно, чтобы информация о возможности вакцинации дошла до них тоже", - отметил директор лудзького отдела Каритас, священник Анджей Партыка.

Отметим, что луджский городской совет организовал мобильный пункт прививок, в котором могут провакцинироваться бездомные.

Луздь является одним из первых польских городов, в которых началась акция прививки людей, которые являются бездомными.

Мобильный пункт прививки предлагает однодозовую вакцину фирмы "Johnson & Johnson". Против коронавируса могут прививаться и люди, не имеющие документов, подтверждающих личность.

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Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас проходит пподготовка к вакцинации подростков от коронавирус COVID-19. При этом он признал, что ни одна из зарегистрированных в Украине вакцин не имеет в инструкциях показаний к этому.