В Польше на заводе взорвалась ракета, есть пострадавшие

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В результате взрыва пострадала женщина

Утром 29 апреля на заводе Mesko S.A. в городе Скаржиско-Каменна взорвалась ракета. Об этом сообщает InPoland.

Как отмечается, завод занимается изготовлением оружия для польских военных. В результате взрыва ракеты женщина, работающая на производственной линии, получила ожоги лица и дыхательных путей. Ее госпитализировали в больницу. Полиция пока не предоставила больше информации, обстоятельства выясняются.

Однако, исполняющий обязанности командира пожарной части завода Лукаш Кшепковский отрицет факт этого происшествия и отказался его комментировать.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Иране произошел взрыв на ядерном объекте. Разведка США заявляет о причастности Израиля к этому происшествию.