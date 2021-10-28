В Польше на пункте пропуска с Беларусью произошел взрыв: Есть пострадавший

Также загорелось транспортное средство

В Польше на пограничном переходе с Беларусью в Кузнице Белостоцкой в здании автоинспекции произошел взрыв во время проверки грузовика. В результате инцидента пострадал один человек. Об этом сообщает RMF24.

Отмечается, что таможенники вскрыли место, где могли быть спрятаны запрещенные предметы.

В люке в здании, вероятно, находился газ, который вспыхнул от искры, после чего начался пожар.

По данным Государственной пожарной службы, также загорелось транспортное средство. Автомобиль потушили сами службы, работающие на границе.

Подчеркивается, что один человек получил ранение, однако травмы оказались несерьезными.

Крышка люка ранила водителя автомобиля в ногу. Службы сразу оказали ему медицинскую помощь.

С офицерами и таможенниками, которые управляли грузовиком, ничего не случилось.

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Ранее сообщалось, что Сейм Польши продлил на два месяца чрезвычайное положение в приграничных районах с Беларусью в связи с миграционным кризисом. За соответствующее решение проголосовали 237 депутатов, 179 были против, 31 воздержался.

"Мы считаем абсолютно неприемлемыми все провокационные и опасные действия белорусских служб против польских офицеров и солдат, которые вызывают инциденты на границе", – заявил глава Бюро национальной безопасности Павел Сольох.