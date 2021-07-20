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В Польше на Балтийском море пронеслись водяные смерчи: Люди убегали с пляжа

Фото из открытых источников

По данным экспертов, в польской части Балтийского моря сформировалось по меньшей мере восемь смерчей

Вчера, 19 июля, в Польше в нескольких прибрежных населенных пунктах пронеслись водяные смерчи, которые образовались на Балтийском море. Об этом сообщает RMF 24.

Как отмечается, редкое природное явление видели туристы, отдыхавшие в Юрате, Ястарне, в районе Владиславова, Халупы, Карвии и Лебы. Кое-кто из отдыхающих испугался и начал убегать с пляжа.

Ассоциация Polscy Łowcy Burz, которая занимается прогнозированием и предупреждением относительно опасных природных явлений, сообщила, что в польской части Балтийского моря сформировалось по меньшей мере восемь таких смерчей.

"Неоднократно можно было наблюдать два таких явления одновременно", - заявили в ассоциации.

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Напомним, 17 июня в районе города Черноморск в Одесской области был зафиксирован мощный смерч. В это время рядом с вихрем проходило грузовое судно. А через несколько дней, 19 июня, у побережья Одессы над морем пронеслись сразу два смерча.

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