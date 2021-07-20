В Польше на Балтийском море пронеслись водяные смерчи: Люди убегали с пляжа
По данным экспертов, в польской части Балтийского моря сформировалось по меньшей мере восемь смерчей
Вчера, 19 июля, в Польше в нескольких прибрежных населенных пунктах пронеслись водяные смерчи, которые образовались на Балтийском море. Об этом сообщает RMF 24.
Как отмечается, редкое природное явление видели туристы, отдыхавшие в Юрате, Ястарне, в районе Владиславова, Халупы, Карвии и Лебы. Кое-кто из отдыхающих испугался и начал убегать с пляжа.
Ассоциация Polscy Łowcy Burz, которая занимается прогнозированием и предупреждением относительно опасных природных явлений, сообщила, что в польской части Балтийского моря сформировалось по меньшей мере восемь таких смерчей.
"Неоднократно можно было наблюдать два таких явления одновременно", - заявили в ассоциации.
Czas na prawdziwą perełkę z wczorajszego popołudnia.— Pomorski Alarm Pogodowy (@alarmpogodowy) July 20, 2021
Filmik z plaży w Chałupach autorstwa Łukasz Wankiewicz - za zgodą autora. #Chałupy #waterspout pic.twitter.com/yayjckxYlw
Kolejna dzisiejsza trąba wodna widoczna w Jantarze. Nagranie Barbara Medoń. Opublikowano za zgodą autorki. pic.twitter.com/lEHocYsCyb— Obserwatorzy.info (@SOB_pl) July 19, 2021
A w #Jurata trąba wodna pic.twitter.com/euZQZ18o8N— Artur Jaskulski (@ArturJaskulski) July 19, 2021
Напомним, 17 июня в районе города Черноморск в Одесской области был зафиксирован мощный смерч. В это время рядом с вихрем проходило грузовое судно. А через несколько дней, 19 июня, у побережья Одессы над морем пронеслись сразу два смерча.