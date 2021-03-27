В Польше могут ввести комендантский час на фоне увеличения числа COVID-больных

Польша не потребует иностранцев проходить 10-дневную изоляцию после приезда в страну Фото из открытых источников

Там ожидают пик третьей волны на Пасху

Правительство Польши не исключает, что в стране могут ввести комендантский час из-за того, что в Польше существенно возросло количество новых случаев заболевания на коронавирус. Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, передает RMF24.

"Ситуация критическая. Мы рассматриваем различные сценарии-от оптимистичных до самых пессимистичных. Если через неделю-полторы мы не увидим изменения тенденции (в заболеваемости коронавирусом, - ред.), нам точно придется рассматривать такой вариант", - отметил министр.

По словам главы МИНЗДРАВА, в Силезском воеводстве, которое среди лидеров по скорости распространения вируса, начинают подготовку для перевозки тяжелых больных в регионы, где больницы загружены меньше.

Он отметил, что пик третьей волны коронавирус ожидаемо придется на Пасху.

Ранее сообщалось, что глава Министерства здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил о введение правительством страны национального локдауну с субботы, 20 марта.