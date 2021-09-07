В Польше микроавтобус с украинцами врезался в грузовик: есть пострадавшие

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Все пострадавшие были доставлены в больницу Люблина

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь граждан Украины. Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Польше в Facebook.

Авария с участием микроавтобуса, в котором из Украины в Польшу путешествовало 8 человек, произошла во вторник утром вблизи города Люблин. В результате ДТП пострадали 7 граждан Украины.

Все пострадавшие были доставлены в больницу Люблина. Состояние пострадавших средней тяжести, об угрозе жизни не сообщается.

Для оказания консульского сопровождения, возможной помощи пострадавшим, в больницу выехал дежурный консул.

За информацией польских СМИ, микроавтобус врезался в грузовик на трассе S12 в направлении Варшавы около 4 часов утра. До прибытия скорой помощи водитель грузовика покинул место ДТП.

После аварии двух пострадавших зажало в авто, их доставали с помощью специнструмента. Шесть женщин и двое мужчин были доставлены в больницы.

Одна из полос была перекрыта после столкновения на место аварии прибыли несколько команд пожарной службы и спасателей.

Напомним, в польском Лодзинском воеводстве в селе Выгода произошла авария. ДТП спровоцировала 36-летняя водитель в состоянии алкогольного опьянения, когда неожиданно выскочила на встречную полосу. Автомобиль Nissan и автобус Volkswagen взлетели в кюветы с разных сторон дороги. В результате происшествия 10 человек получили травмы, семеро из них - граждане Украины.