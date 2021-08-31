В Польше хотят ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Фото из открытых источников

Соответствующее заявление уже подали президенту

Власти Польши планируют ввести режим чрезвычайного положения в приграничной зоне с Беларусью из-за ситуации с нелегальными мигрантами, прибывающими через страну. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, польское правительство во вторник, 31 августа, приняло решение подать соответствующее заявление президенту Анджею Дуде. Варшава считает, что это поможет "предотвратить провокации" Минска.

Предложение предусматривает, что в течение 30 дней, на которые вводится режим чрезвычайного положения, в более 180 населенных пунктах вблизи белорусской границы должны быть, в частности, запрещены экскурсии и демонстрации.

Новости по теме: Часть мигрантов в Литве согласились вернуться домой

По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, это позволит Польше лучше гарантировать "непроницаемость" границы и "предотвратить агрессивные действия и провокации" со стороны Беларуси.

Известно, что в августе польские пограничники зарегистрировали около 3 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси, более 2 тысяч из них были предупреждены.

Новости по теме: Еврокомиссия выделила Литве 37 млн евро из-за потока мигрантов через Беларусь

Напомним, ранее стало известно, что Польша планирует построить ограждение на границе с Беларусью для предотвращения нелегальной миграции.