В Польше ФЛП устроили протесты, приуроченные Смоленской катастрофе, есть задержанные

RMF24

Митингующие применяли дымовые свечи и петарды

В Варшаве физические лица-предприниматели вышли на акцию протеста, приуроченную 11-й годовщине Смоленской катастрофы. Об этом сообщает RMF24.

Как отмечается, люди начали собираться на месте чествования жертв трагедии сегодня около 7 утра. Они имели флаги с логотипом забастовки предпринимателей, флаги национальных цветов и желтые тюльпаны, перевязанные черными лентами. Несколько человек по очереди возили тачку с куклой, голова которой - фотография Ярослава Качиньского.

При этом добавляется, что около 8-ой произошли первые столкновения. В частности, были брошены дымовые свечи и петарды.

Стало известно, что общее количество митингующих не превышает нескольких десятков человек.

"Задержаны по меньшей мере шесть человек. Мы имели дело с нарушением неприкосновенности, а также с оскорблением полицейского и отказом предоставить данные", - заявил представитель полиции штаба Варшавы PAP Сильвестер Марчак.

Напомним, 10 апреля 2010 года, неподалеку российского Смоленска, во время посадки на военном аэродроме "Смоленск-Северный" потерпел крушение самолет Ту-154. Его польская государственная делегация направила в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях, посвященных 70 годовщине расстрелов нквд польских военных в 1940 году. В авиакатастрофе погибли все 96 человек, находившиеся на борту самолета, среди них и президентская чета Леха и Марии Качиньских, а также представители политической, военной, религиозной элиты Польши.

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Ранее сообщалось, что в Польше до 18 апреля продлили локдуан. Карантинные ограничения будут предусматривать запрет работы гостиниц, торговых центров (за исключением продуктовых магазинов, аптек, киосков прессы), кинотеатров, театров, музеев, горнолыжных трасс, бассейнов, спортзалов, саун, ресторанов, баров, теннисных кортов и казино.