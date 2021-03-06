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В Польше автобус с украинцами упал с моста: Шесть человек погибли

Еще 15 украинцев среди травмированных

 
Рейсовый автобус Познань-Херсон вблизи города Кашице (Польша) попал в ДТП, в котором погибли шесть граждан Украины. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Твиттере.

"Вблизи г. Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы", - написал он.

Николенко добавил, что консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии.

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Как сообщают польские СМИ, автобус с украинскими номерами упал с виадука близ Ярослава. Он направлялся в Перемышль, к границе с Украиной. В нем находились 57 человек, все они граждане Украины.

Ранее сообщалось, что Польша не пропустила автобус с путешественниками из Украины из-за положительного теста на коронавирус у одного из пассажиров.

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