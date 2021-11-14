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В Польше авто наехало на украинца, который работал в телекоммуникационном колодце

У пострадавшего глубокое ранение головы, но после аварии он был в сознании

В Польши в центре города Вроцлав произошла аварии, в результате которой пострадал украинский рабочий. Об этом сообщает Gazeta Wrocławska.

Как отмечается, происшествие произошло накануне, 13 ноября. Мужчина за рулем Volkswagen, заезжая на стоянку возле отеля, не заметил мужчину, который работал в колодце телекоммуникаций, и задел голову украинца.

"Раненого рабочего, гражданина Украины, доставили в больницу на Боровской. У него глубокое ранение головы, но после аварии он был в сознании", - говорится в сообщении.

К слову, правоохранители, работавшие на месте аварии, сначала установили, что место работы не было должным образом обустроено, однако детали ДТП установит следствие.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 7 ноября в городе Плоцк Мазовецкого воеводства (восток Польши) от ножевых ран, нанесенных 32-летним гражданином Украины, умер 33-летний украинец. Трагедия произошла из-за личной неприязни между мужчинами. Подозреваемому грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

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