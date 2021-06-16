В Перу президентские выборы выиграл школьный учитель

Педро Кастильо Фото из открытых источников

Он получил 50,125%, а его ближайшая конкурентка - 49,875%

После подсчета всех голосов на президентских выборах в Перу кандидат от социалистов Педро Кастильо с небольшим отрывом опередил свою консервативную соперницу Кейко Фухимори. Об этом сообщает Reuters.

Фухимори получила 49,875% голосов, а Кастильо - 50,125%.

Отмечается, что голосование сталкивается с потенциальными юридическими проблемами со стороны Фухимори – она предъявила обвинения в мошенничестве с небольшими доказательствами и попыталась аннулировать некоторые голоса. Фухимори заявляла, что сторонники Кастильо украли голоса в сельской местности. В то же время, международные наблюдатели заявили, что нет никаких доказательств фальсификации и что выборы были честные.

Отметим, что Кастильо-член Левой партии "Свободное Перу". Он учитель начальной школы и политический новичок и получил широкую поддержку широких масс за обещания переписать конституцию и перераспределить горнодобывающие богатства.

Последний тур президентских выборов в Перу состоялся 6 июня.

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Напомним, в сентябре Конгресс Республики Перу (однопалатный парламент) одобрил проект резолюции об отстранении от должности президента страны Мартина Вискарры.

Тогда предложение начать импичмент поддержали 65 депутатов из 52 необходимых. Против высказались 36 членов парламента, а еще 24 - воздержались.