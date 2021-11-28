В Перу нашли перевязанную веревками 800-летнюю мумию

Также в гробнице обнаружили керамику, остатки овощей и каменные орудия

В Перу археологи из Национального Университета Сан-Маркос нашли в Городище Кахамаркилья в долине реки Римак 800-летнюю мумию, полностью перевязанную веревками. Об этом сообщил Reuters.

Как отмечается, все тело мумии, пол которой еще не установлен, было связано веревками, а руки закрывали лицо.

По словам археолога Питера Ван Дален Луна, это могло быть частью местной похоронной традиции.

При этом, мумию нашли внутри подземного сооружения, обнаруженного на окраине города Лима. Также в гробнице были керамика, остатки овощей и каменные орудия.

Известно, что в Перу, где расположена популярная туристическая дестинация Мачу-Пикчу, находятся сотни археологических памятников культур, возникших до и после империи инков, которая доминировала в южной части Южной Америки 500 лет назад.

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Напомним, что ранее археологи раскопали в Тернопольской области каменный саркофаг с тремя скелетами и другими артефактами, которым по меньшей мере пять тысячелетий.

В то же время, по словам ученых, захороненные лежали буквально вдавленные в саркофаг, крайние из них – с поднятыми несмотря на каменные стенки гробницы руками, что случается довольно редко.