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В Пентагоне заявили о ликвидации одного из лидеров"Аль-Каиды"

Пентагон - штаб-квартира Министерства обороны США wikipedia.org

Удар был нанесен вблизи сирийского города Идлиб

Американские военные нанесли удар по территории Сирии, в результате чего был ликвидирован один из главарей террористической организации "Аль-Каида". Об этом во время брифинге сообщил представитель Пентагона Джона Кирби.

По словам Кирби, о нанесении удара сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. Удар был нанесен вблизи сирийского города Идлиб.

"Удар у Идлиба нанесли по высокопоставленному лидеру "Аль-Каиды". По предварительным оценкам, удар достиг своей цели. Пока нет оснований считать, что есть потери среди гражданского населения", – сказал представитель Пентагона.

До этого различные СМИ сообщали, что беспилотник нанес удар по автомобилю на территории Сирии. В автомобиле, как писали СМИ, ехали трое террористов "Аль-Каиды".

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Ранее сообщалось, что в Афганистане скончался главарь террористического группировка "Аль-Каида" Айман аз-Завахири, который в мае 2011 года заменил Усаму бен Ладена.

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