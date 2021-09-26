В парламенте Исландии впервые в Европе женщин окажется больше, чем мужчин

ВВС

На выборах женщины-депутаты взяли 52% от числа парламентариев

В парламенте Исландии впервые за современную историю Европы женщин-депутатов окажется больше чем мужчин. Об этом сообщил ВВС.

Как отмечается, на состоявшихся в субботу выборах женщины-депутаты взяли 33 мандата в 63-местном исландском парламенте, то есть 52% от числа парламентариев.

Кроме этого, три партии в прошлом коалиционном правительстве во главе с премьер-министром Катрин Якобсдоттир получили в общей сложности 37 мест (на 2 больше, чем на предыдущих выборах) и, вероятно, сохранят большинство.

По данным Межпарламентского союза, ни одна другая европейская страна не преодолела 50-процентный порог. Ближе всего к этому идет Швеция с показателем 47%.

Также, по сравнению с некоторыми другими странами, Исландия не имеет законодательных квот на представительство женщин в парламенте, хотя некоторые партии действительно требуют, чтобы женщины составляли минимальное количество кандидатов.

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Напомним, что ранее несколько десятков женщин вышли на протест, требуя от руководства движения Талибан сохранения права женщин работать и учиться в Афганистане.

А организаторы акции считали, что женщины должны иметь возможность присоединиться к формированию нового афганского правительства.