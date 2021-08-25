В парламенте Армении произошли две драки между депутатами оппозиции и правящей власти

УНН

Служба безопасности парламента вывела из зала заседаний самых агрессивных чиновников

В парламенте Армении сегодня, 25 августа, произошла драка между депутатами от правящей фракции "Общественный договор" и оппозиционными "Армения" и "Честь имею". Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что драка началась после того, как депутат от партии власти Айк Саркисян назвал предателями всех министров обороны, за которых "освобождение от службы в армии покупалось за деньги".

"Я считаю, что все те министры обороны, при которых освобождение от армии покупалось за деньги - предатели Родины", - заявил Саркисян.

После этого глава фракции "Армения", бывший министр обороны Сейран Оганян швырнул в него бутылку с водой.

Подчеркивается, что когда началась драка, спикер парламента дал указание отключить прямой эфир.

Служба безопасности парламента вывела из зала заседаний самых агрессивных чиновников.

В заседании был объявлен перерыв.

Позже в армянском парламенте произошла вторая драка за день. На этот раз между депутатами во время выступления парламентария от фракции "Армения" Ваге Акопяна.

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Напомним, ранее Министерство обороны Армении заявило, что в ночь на среду, 28 июля, на северо-восточном отрезке границы с Азербайджаном начались столкновения. Стороны сообщают о погибших и раненых.