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В Париже закрыли площадь перед Нотр-Дамом: Обнаружили токсичный свинец

Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), Париж, Франция Интерфакс

Площадь будет открыта после проведения дополнительных работ по ее очистке

В Париже перекрыли площадь перед собором Парижской Богоматери после повторного обнаружения большой концентрации токсичных веществ, которые остались после пожара 15 апреля 2019 года. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на решение префектуры полиции Парижа.

"Результаты последних проверок показали выше нормального уровня для Парижа концентрацию свинца на некоторых участках площади", - заявили во французской полиции.

Из-за этих рисков запретили доступ публики к площади возле Нотр-Дама, которая будет открыта после проведения дополнительных работ по ее очистке.

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Напомним, вечером 15 апреля 2019 года в центре Парижа произошел масштабный пожар в соборе Парижской Богоматери. В результате в Нотр-Даме обрушился главный шпиль и разрушились деревянные конструкции перекрытия крыши.

Через некоторое время собор Парижской Богоматери начали восстанавливать.

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