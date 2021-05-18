В Париже закрыли площадь перед Нотр-Дамом: Обнаружили токсичный свинец

Площадь будет открыта после проведения дополнительных работ по ее очистке

"Результаты последних проверок показали выше нормального уровня для Парижа концентрацию свинца на некоторых участках площади", - заявили во французской полиции.

Из-за этих рисков запретили доступ публики к площади возле Нотр-Дама, которая будет открыта после проведения дополнительных работ по ее очистке.

Напомним, вечером 15 апреля 2019 года в центре Парижа произошел масштабный пожар в соборе Парижской Богоматери. В результате в Нотр-Даме обрушился главный шпиль и разрушились деревянные конструкции перекрытия крыши.

Через некоторое время собор Парижской Богоматери начали восстанавливать.