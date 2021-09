В Париже Триумфальную арку обтянули серебристо-голубой тканью. Фото

Отмечается, что памятник высотой 50 метров теперь полностью скрыта под тканью.

Идея обтянуть арку тканью принадлежит американскому художнику болгарского происхождения Христо Явашеву и его жене Жанне-Клод.

Впервые Явашев увлекся этой идеей еще 60 лет назад.

Ранее супруги художников уже покрывали известные мировые достопримечательности тканью.

Племянник художника Владимир Явашев, который был одним из руководителей проекта, рассказал, что мерцающий цвет ткани и яркие веревки является "поэтической интерпретацией" синего, белого и красного цветов флага Франции.

