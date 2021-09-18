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В Париже Триумфальную арку обтянули серебристо-голубой тканью. Фото

CNN

Мерцающий цвет ткани и яркие веревки является "поэтической интерпретацией" синего, белого и красного цветов флага Франции

В Париже после трех месяцев работ Триумфальную арку обтянули серебристо-голубой тканью, скрепленной красными веревками. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что памятник высотой 50 метров теперь полностью скрыта под тканью.

Идея обтянуть арку тканью принадлежит американскому художнику болгарского происхождения Христо Явашеву и его жене Жанне-Клод.

Впервые Явашев увлекся этой идеей еще 60 лет назад.

 

Ранее супруги художников уже покрывали известные мировые достопримечательности тканью.

Племянник художника Владимир Явашев, который был одним из руководителей проекта, рассказал, что мерцающий цвет ткани и яркие веревки является "поэтической интерпретацией" синего, белого и красного цветов флага Франции.

 

Подчеркивается, что проект в Париже планировали реализовать еще весной прошлого года, однако сроки были перенесены из двух причин: пандемия коронавируса и гнездования птиц.

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Напомним, ранее в Париже перекрыли площадь перед собором Парижской Богоматери после повторного обнаружения большой концентрации токсичных веществ, которые остались после пожара, который случился 15 апреля 2019 года. Площадь будет открыта после проведения дополнительных работ по ее очистке.

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