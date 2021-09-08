В Париже при усиленных мерах безопасности стартует суд над причастными к терактам 2015 года

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Перед судом предстанут 20 человек

В среду в Париже за усиленных мер безопасности начинается судебный процесс беспрецедентного масштаба над 20 мужчинами, подозреваемыми в причастности к теракту джихадистов во французской столице 13 ноября 2015 года, самого смертоносного нападения в мирное время во Франции. Об этом сообщает Reuters.

Около 130 человек были убиты, а сотни ранены, когда вооруженные лица с поясами смертников совершили нападения на шесть баров и ресторанов, концертный зал "Батаклан" и стадион.

В день начала суда полиция находится в состоянии повышенной готовности, улицы вокруг Дворца правосудия центре Парижа будут перекрыты для автомобилей и пешеходов, а окружающие берега Сены также закрыты.

Тем, кто имеет право участвовать в судебном заседании, придется пройти несколько контрольных пунктов, прежде чем их пустят в специально построенную зала судебных заседаний и другие залы, где будут транслироваться слушания.

Судебное заседание продлится девять месяцев, в нем примут участие около 1800 истцов и более 300 адвокатов. Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти назвал этот процесс беспрецедентным судебным марафоном. Приговор ожидается в конце мая.

Большинству обвиняемых, включая Салаха Абдеслама, 31-летнего француза-марокканца, который считается единственным уцелевшим членом группировки, подозреваемого в совершении нападений, грозит пожизненное заключение, если их признают виновными.

Других подозреваемых, шестеро из которых будут судиться заочно обвиняют в предоставлении оружия и автомобилей или в организации нападения.

Ответственность за теракты взяло на себя "Исламское государство", которая призвала своих последователей напасть на Францию через ее причастность к борьбе с террористическим группировкам в Ираке и Сирии.

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Напомним, в четверг, 26 августа, вблизи аэропорта Кабула произошел взрыв в толпе людей, которые пытались попасть на аэродром, где американские военные проводили эвакуацию тысяч американцев и афганцев.

Впоследствии стало известно, что в столице Афганистана прогремели два взрыва: один в толпе людей, которые ждали на вход в аэропорт, а другой - у или в отеле Baron вблизи входа в аэропорт.

В то же время официальные представители Афганистана заявили о гибели 60 афганцев, а также о ранении еще более 140 человек.