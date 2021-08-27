В Париже появился новый автобус-амфибия, который плавает на колесах

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Гибрид может сначала ехать по обычной дороге, а потом спокойно окунуться в воду

В Париже начал курсировать новый вид транспорта - плавающий автобус. Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, ранее туристический автобус был обычным транспортным средством, однако владельцы решили его трансформировать.

Теперь гибрид может ехать по обычной дороге, а после этого спокойно окунуться в реку Сена и продолжить путь по воде.

"Колеса у автобуса не убираются, а наоборот, даже помогают маневрировать в воде. Нос автобуса специально переделан под форму носа лодки, чтобы ему было легче плыть. А для безопасности пассажиров во время речных прогулок на борту есть спасательные жилеты", - рассказали разработчики.

Сейчас такой автобус-амфибия во французской столице пока один, однако он пользуется спросом не только у туристов, но и у городских жителей. Владельцы намерены запустить еще нескольких таких гибридов.

Ранее сообщалось, что в следующем 2022 году Запорожский автомобилестроительный завод начнет серийное производство автобусов под маркой Mercedes.