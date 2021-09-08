В Париже ограбили ювелирный бутик Bulgari на сумму 10 млн евро

Во время нападения никто не пострадал

В Париже полиция задержала троих подозреваемых в ограблении магазина Bulgari – они вынесли ювелирных изделий на 10 миллионов евро. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что незадолго до полудня трое мужчин в деловых костюмах и с оружием ограбили бутик Bulgari, который расположен недалеко от отеля Ritz.

Во время нападения на ювелирный магазин никто не пострадал.

Подчеркивается, что трое преступников скрылись на машине, а еще четверо сообщников уехали на скутерах.

Полиция открыла огонь по автомобилю возле торгового центра Les Halles, заставив троицу остановиться. Грабителей сразу арестовали.

Сейчас ищут еще четырех человек, которые успели исчезнуть.

Отмечается, что в последние месяцы ювелирные магазины в Париже подверглись серии вооруженных ограблений.

"Это не первый случай, когда Вандомская площадь становится мишенью. Но это были не просто пистолеты. Они использовали крупнокалиберное оружие, риски такого рода случаются редко", – рассказали в полиции.

Как известно, Bulgari – это итальянская компания, производящая предметы роскоши, ею владеет компания Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернара Арно.

Напомним, ранее мы писали, что актер Жан-Клод Ван Дам случайно помог грабителям ювелирного магазина Chaumet в центре Парижа. Он появился рядом с местом преступления и отвлек внимание потенциальных свидетелей. Значительную часть драгоценностей, украденных во время ограбления, удалось вернуть.