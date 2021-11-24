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В Париже на аукционе продали рукопись с расчетами Эйншейна за 13 миллионов

Альберт Эйнштейн wikipedia.org

Это одна из двух сохранившихся рукописей, демонстрирующих работу физика-теоретика над его большим научным прорывом

В Париже на аукционе christie's продали рукопись с расчетами, сделанными физиком Альбертом Эйнштейном, когда он пытался сформулировать свою теорию относительности, за 13 миллионов долларов. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что это одна из двух сохранившихся рукописей, которые демонстрируют работу физика-теоретика над его большим научным прорывом.

Теория, опубликованная в 1915 году, изменила представление человечества о пространстве, времени и гравитации.

Данные расчеты были написаны между 1913 и 1914 годы Эйнштейном и его швейцарским коллегой Мишель Бессо, который сохранил документ.

Подчеркивается, что аукционный дом christie's похвалил Бессо за его дальновидность при спасении рукописи.

54-страничный документ содержит расчеты, выполненные черной ручкой, и, по словам эксперта аукционного дома Винсента Беллоя, показывают ряд ошибок на пути Эйнштейна к формулировке теории.

Сейчас имя покупателя уникальной рукописи не раскрывается.

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Напомним, ранее мы писали, что аукционный дом Sotheby's продал картину художника Клода Моне "Пруд с водяными лилиями" за 50,8 млн долларов. Написана в 1918 году работа французского импрессиониста выставлялась на аукцион впервые за почти 25 лет. Торги длились всего четыре минуты.

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