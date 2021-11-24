В Париже на аукционе продали рукопись с расчетами Эйншейна за 13 миллионов
Это одна из двух сохранившихся рукописей, демонстрирующих работу физика-теоретика над его большим научным прорывом
Отмечается, что это одна из двух сохранившихся рукописей, которые демонстрируют работу физика-теоретика над его большим научным прорывом.
Теория, опубликованная в 1915 году, изменила представление человечества о пространстве, времени и гравитации.
Данные расчеты были написаны между 1913 и 1914 годы Эйнштейном и его швейцарским коллегой Мишель Бессо, который сохранил документ.
Подчеркивается, что аукционный дом christie's похвалил Бессо за его дальновидность при спасении рукописи.
54-страничный документ содержит расчеты, выполненные черной ручкой, и, по словам эксперта аукционного дома Винсента Беллоя, показывают ряд ошибок на пути Эйнштейна к формулировке теории.
Сейчас имя покупателя уникальной рукописи не раскрывается.
Напомним, ранее мы писали, что аукционный дом Sotheby's продал картину художника Клода Моне "Пруд с водяными лилиями" за 50,8 млн долларов. Написана в 1918 году работа французского импрессиониста выставлялась на аукцион впервые за почти 25 лет. Торги длились всего четыре минуты.