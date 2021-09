В Париже канатоходец прошел по тросу от Эйфелевой башни над рекой до театра

Его мотивация заключалась в том, "чтобы сделать что-то прекрасное и поделиться этим новым взглядом на наследие, сделать его живым"

В Париже по случаю Дней наследия канатоходец Натан Полин на высоте 70 метров перешел через реку Сена от Эйфелевой башни к Национальному театру Шайо. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 27-летний спортсмен, получивший несколько мировых рекордов, босиком прошел по канату.

Он останавливался на несколько мгновений, сидел, лежал, а потом продолжал путь.

Отмечается, что его мотивация заключалась в том, "чтобы сделать что-то прекрасное и поделиться этим новым взглядом на наследие, сделать его живым".

"Было нелегко пройти 600 метров. Надо было сосредоточиться на всем вокруг, под давлением это было сложнее, чем я себе представлял, но это было прекрасно", — сказал он.

