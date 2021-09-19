В Париже канатоходец прошел по тросу от Эйфелевой башни над рекой до театра

В Париже канатоходец прошел 600 метров по тросу Instagram/ nathan_paulin

Его мотивация заключалась в том, "чтобы сделать что-то прекрасное и поделиться этим новым взглядом на наследие, сделать его живым"

В Париже по случаю Дней наследия канатоходец Натан Полин на высоте 70 метров перешел через реку Сена от Эйфелевой башни к Национальному театру Шайо. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 27-летний спортсмен, получивший несколько мировых рекордов, босиком прошел по канату.

Он останавливался на несколько мгновений, сидел, лежал, а потом продолжал путь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация вот Nathan Paulin (@nathan_paulin)

Отмечается, что его мотивация заключалась в том, "чтобы сделать что-то прекрасное и поделиться этим новым взглядом на наследие, сделать его живым".

Paris: le funambule Nathan Paulin s'est élancé depuis la Tour Eiffel pic.twitter.com/Z8bCxsQFr4 — BFMTV (@BFMTV) September 18, 2021

"Было нелегко пройти 600 метров. Надо было сосредоточиться на всем вокруг, под давлением это было сложнее, чем я себе представлял, но это было прекрасно", — сказал он.

French slackliner Nathan Paulin walks 70 metres above the ground from the first floor of the Eiffel Tower in Paris pic.twitter.com/AeuCqNrZun — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 18, 2021

Как известно, Полин уже не впервые совершает такой переход.

В дни наследия 2017 года он прошел по канату от Эйфелевой башни до площади Трокадеро.

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Напомним, ранее в Париже после трех месяцев работ Триумфальную арку обтянули серебристо-голубой тканью, скрепленной красными веревками. Мерцающий цвет ткани и яркие веревки является "поэтической интерпретацией" синего, белого и красного цветов флага Франции.