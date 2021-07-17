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В Пакистане похитили и пытали дочь посла Афганистана

Фото из открытых источников

О состоянии ее здоровья не сообщается

Дочь посла Афганистана в Исламабаде была похищена на несколько часов. Ее подвергли пыткам, после чего отпустили. Об этом сообщает МИД Афганистана.

"Министерство иностранных дел Исламской Республики Афганистан с глубоким сожалением сообщает, что дочь афганского посла в Исламабаде Наджибуллы Аліхіла было похищено неизвестными по дороге домой", - говорится в сообщении.

О состоянии здоровья потерпевшей не сообщается. 

МИД решительно осудил "этот гнусный акт" и выразило глубокую обеспокоенность по поводу безопасности дипломатов, их семей и сотрудников афганских политических и консульских миссий в Пакистане. Ведомство обратилось к властям Пакистана с призывом найти похитителей и привлечь их к ответственности, а также принять меры по обеспечению безопасности посольства в соответствие с международными договорами и конвенциями.

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Напомним, бывший посол Украины в Таиланде Андрей Бешта, которого уволили с занимаемой должности в апреле, ушел из жизни в ночь на воскресенье, 30 мая.

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