В Пакистане из-за смога 12-миллионный город закрывает школы и офисы

В среду Лахор был признан самым загрязненным городом мира по качеству воздуха

Пакистанский город Лахор, в котором проживает около 12 миллионов человек, на три дня закроет школы и офисы из-за сильного смога. Об этом сообщает The Guardian.

Городские власти надеются, что три выходных помогут уменьшить уровень загрязнения воздуха. Четырехдневную рабочую неделю ввели до 15 января.

Как отмечается, в среду Лахор был признан самым загрязненным городом мира по качеству воздуха. Жители жалуются на то, что им трудно дышать, многие чувствуют тошноту и головную боль. Решение закрыть школы и офисы было принято после многочисленных жалоб горожан, которые требовали от правительства решить проблему со смогом.

На прошлой неделе уровень загрязненности воздуха в Лахоре составлял 348, тогда как уже индекс 300 свидетельствует о чрезвычайной опасности. Худшая ситуация наблюдалась лишь в индийской столице Дели, где этот индекс составлял 422.

Известно, что самая худшая в мире ситуация с загрязнением воздуха вызвана смесью дыма от топлива, тумана от сезонных осадков, а также холодными температурами.

Согласно исследованию, которое провел Институт энергетической политики Чикагского университета, из-за загрязненного воздуха ожидаемая продолжительность жизни в Пакистане может уменьшиться на два года. В то же время в Лахоре ожидаемая продолжительность жизни уменьшится на 5,3 года. Эксперты и врачи призывают пакистанское правительство повлиять на эту ситуацию и провести реформу промышленности.

Новости по теме: Киев – в двадцатке городов мира с самым грязным воздухом

Напомним, ранее в украинской столице в понедельник 15 ноября был зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнение воздуха в мире. Индекс Киева составил 151 при норме 50.