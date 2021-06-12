В Пакистане будут блокировать телефоны людей, отказавшихся от COVID-прививки

Иллюстрированное фото Фото из открытых источников

Государственная служба связи будет решать, как воплотить в жизнь это мероприятие

Власти пакистанской провинции Пенджаб заявили, что будут блокировать мобильные телефоны людей, отказавшихся от прививки против коронавируса. Об этом сообщает The Hindu.

"Сначала это была всего лишь предложение, но люди не очень активно решались проходить прививки, поэтому решение приняли", - заявил представитель департамента первичной медико-санитарной помощи провинции Пенджаб Хаммад Раза.

По его словам, Государственная служба связи будет решать, как воплотить в жизнь эту меру.

Ранее власти пакистанской провинции Синд заявили, что государственные служащие, которые отказываются от вакцинации, не будут получать зарплату начиная с июля.

За последние недели масштабы вакцинальной кампании в Пакистане увеличились. Ежесуточно в стране с населением в 220 млн вводится около 200 тысяч доз вакцины против коронавирус. Всего в настоящее время сделано почти 10,5 миллиона прививок.

С начала пандемии в Пакистане зарегистрировано почти 940 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 21,6 тыс. оказались летальными.

Новости по теме: Франция открыла границы для привитых туристов: Каковы условия въезда для украинцев

Ранее сообщалось, что послы стран Европейского Союза решили разрешить въезд гражданам третьих стран, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса, то есть получили две дозы препарата.