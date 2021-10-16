В отеле Албании нашли тела четырех туристов из России, - СМИ

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Погибшие - двое мужчин и две женщины в возрасте от 31 до 58 лет

Тела четырех туристов из России найдены в сауне отеля в округе Кавая в Албании. Об этом сообщило издание Albania Daily News.

Сейчас полиция подозревает, что туристы задохнулись.

Отмечается, что погибшие - двое мужчин и две женщины в возрасте от 31 до 58 лет. Россияне проводили в Албании отпуск.

"Посольство России в Албании проинформировано о случившемся", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, в Черновицкой области в карете скорой помощи умер гражданин Италии, которого не приняли в реанимации Сторожинецкой районной и Черновицкой областной больницы. У 72-летнего больного было осложнение хронического заболевания.

А в Тайване произошел пожар в 13-этажном жилом доме, в результате чего по меньшей мере 46 человек погибли и десятки пострадали.

Число погибших может возрасти, поскольку пожарные начали спасательную операцию во второй половине дня.

Кроме этого, во время пятничной молитвы 15 октября в шиитской мечети в афганской провинции Кандагар произошел взрыв. В организации теракта подозревали смертника.

Так, в результате теракта погибли по меньшей мере 32 человека, еще по меньшей мере 45 получили ранения.