В ООН заявили о росте употребления каннабиса во время пандемии

Более 11 миллионов человек употребляют инъекционные наркотики, половина из которых живет с гепатитом С

В Организации Объединенных Наций заявили, что во многих странах мира во время пандемии коронавируса наблюдался рост употребления каннабиса. Об этом говорится во Всемирном докладе о наркотиках, опубликованном Управлением ООН по наркотикам и преступности, передает АР.

Отмечается, что отчет свидетельствует о том, что согласно опросам медицинских работников в 77 странах, 42% респондентов заявили, что употребление каннабиса существенно увеличилось.

В тот же период наблюдался рост немедицинского использования фармацевтических препаратов.

Согласно исследованию, во всем мире более 11 миллионов человек употребляют инъекционные наркотики, половина из которых живет с гепатитом С.