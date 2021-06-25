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В ООН заявили о росте употребления каннабиса во время пандемии

Фото из открытых источников

Более 11 миллионов человек употребляют инъекционные наркотики, половина из которых живет с гепатитом С

В Организации Объединенных Наций заявили, что во многих странах мира во время пандемии коронавируса наблюдался рост употребления каннабиса. Об этом говорится во Всемирном докладе о наркотиках, опубликованном Управлением ООН по наркотикам и преступности, передает АР.
 
Отмечается, что отчет свидетельствует о том, что согласно опросам медицинских работников в 77 странах, 42% респондентов заявили, что употребление каннабиса существенно увеличилось.
 
В тот же период наблюдался рост немедицинского использования фармацевтических препаратов.
 
Согласно исследованию, во всем мире более 11 миллионов человек употребляют инъекционные наркотики, половина из которых живет с гепатитом С.

Также сообщается, что по последним глобальным оценкам, около 5,5% людей в возрасте от 15 до 64 лет употребляли наркотики в прошлом году по крайней мере один раз, а 36,3 миллиона человек, или 13% от общего количества людей, употребляющих наркотики, страдают расстройствами, связанными с употреблением наркотических веществ.

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Напомним, ранее комиссия Организации Объединенных Наций проголосовала за исключение каннабиса для медицинских целей из списка наиболее опасных наркотиков в мире. Решение о реклассификации каннабиса удалось принять благодаря позиции Украины, чей представитель "воздержался".

 
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