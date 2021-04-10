В ООН будут бороться с загрязнением водоемов и мирового океана пластиком

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Для этого создали инициативу GloLitter с участием около 30 стран

Ежегодно люди со всего мира выбрасывают около 300 млн тонн пластиковых отходов, которые сначала попадают в водоемы, а потом и к человеческому организму. Об этом сообщил Центр новостей ООН.

"Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Международная морская организация (ИМО) и 30 стран надеются, что их новая масштабная инициатива под названием GloLitter станет важным вкладом в борьбе с морским мусором и очистке мирового океана", - говорится в сообщении.

Как отмечается, инициатива будет заниматься уменьшением использования пластика в рыболовстве и морским транспортом. Кроме этого, планируется использование новейших технологий по его утилизации.

"Пластиковый мусор оказывает разрушительное действие на морскую жизнь и здоровье людей. Нынешняя инициатива является важным шагом в решении данной проблемы и поможет защитить экосистему океана, что является источником средств существования", - заявил директор отдела рыбного хозяйства ФАО Мануэль Баранж.

Стало известно, что около 30 стран уже присоединились к инициативе GloLitter.

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Ранее сообщалось, что ситуация с загрязнением реки Тиса отходами украинского происхождения ухудшилась на протяжении последних месяцев.

По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, на территории Закарпатья планируют в ближайшее время взять дополнительные пробы поверхностных вод для обнаружения микропластика.