В Олимпийской деревне в Токио обнаружили первый случай COVID-19

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Имя и национальность больного не разглашается из соображений конфиденциальности

За неделю до игр в Олимпийской деревне в Токио выявили первый случай коронавирус. Об этом сообщает Japan Times.

Организаторы соревнований подтвердили, что у посетителя из-за рубежа, участвующего в организации Игр, был положительный результат теста на коронавирус, который он сдал 16 июля.

Имя и национальность больного не разглашается из соображений конфиденциальности.

Кроме того, в оргкомитете игр заявили, что среди сотрудников Tokyo Games было недавно подтверждено 15 случаев коронавирус. Этот суточный показатель самый высокий с 1 июля, в результате чего общее количество случаев коронавирус среди сотрудников организаторов Олимпиады достигла 45.

Ранее сообщалось, что 13 июля, за 10 дней до старта ХХХІІ Олимпийских игр в Токио открыли Олимпийскую деревню.